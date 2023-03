Aiways - U6 | i prezzi per l' Italia della Suv-coupé

(Di venerdì 31 marzo 2023) Laha aperto gli ordini per la Suv elettrica U6: per l', la strategia commerciale prevede una versione unica denominata Prime, proposta a partire da 49.900 euro: questa cifra include la messa su strada, ma può essere ridotta attraverso gli incentivi. La garanzia è di 5 anni o 150.000 km sulla vettura e di 8 anni o 150.000 km sulla batteria. 405 km di autonomia. LaU6 Prime offre un motore singolo da 218 CV e 315 Nm abbinato a una batteria da 63 kWh: dichiara 405 km di autonomia nel ciclo Wltp e una velocità massima di 160 km/h. La Suv-è lunga 4,805 metri con un passo di 2,8 metri e offre 472 litri di capacità per i bagagli nella configurazione a cinque posti. La ricarica da 0 al 100% con wallbox a 11 kW richiede 7 ore, mentre con una colonnina rapida è possibile passare dal 20 al 90% ...

SUV 2023: modelli e SUV U5: a partire da 43.000 euro SUV Alfa Romeo Alfa Romeo Tonale: a partire 36.000 euro Alfa Romeo Stelvio: a partire da 53.000 euro SUV

Spesso non considerati o addirittura disprezzati, ma in realtà i SUV cinesi in Europa sono tanti e stanno scalando le classifiche!