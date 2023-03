Aguero si tocca il petto, attimi di paura durante la diretta: “Credo sia una mini-aritmia” – Video (Di venerdì 31 marzo 2023) Sergio Aguero si blocca improvvisamente e con la mano si tocca il petto. Per un attimo si spaventa anche Ibai Llanos, seduto accanto all’ex attaccante argentino. È la scena a cui hanno assistito migliaia di fan del Kun che stavano seguendo la sua diretta sulla Kings League, la creatura creata dal suo amico Gerard Piqué. L’ex centravanti di Barcellona e Manchester City ha detto: “Credo di aver avuto una mini-aritmia”. Frase che ha spaventato gli spettatori e lo stesso Llanos. L’amico ha chiesto ad Aguero se non fosse il caso di chiamare il medico, ma l’argentino ha risposto tranquillizzando tutti: “La tengo sotto controllo, ho un chip che mi aiuta a rilevarla mandando un segnale”. Aguero si era dovuto ritirare nel 2021 proprio a causa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Sergiosi blocca improvvisamente e con la mano siil. Per un attimo si spaventa anche Ibai Llanos, seduto accanto all’ex attaccante argentino. È la scena a cui hanno assistito migliaia di fan del Kun che stavano seguendo la suasulla Kings League, la creatura creata dal suo amico Gerard Piqué. L’ex centravanti di Barcellona e Manchester City ha detto: “di aver avuto una”. Frase che ha spaventato gli spettatori e lo stesso Llanos. L’amico ha chiesto adse non fosse il caso di chiamare il medico, ma l’argentino ha risposto tranquillizzando tutti: “La tengo sotto controllo, ho un chip che mi aiuta a rilevarla mandando un segnale”.si era dovuto ritirare nel 2021 proprio a causa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: Malore in diretta per Aguero: si tocca il petto, si teme il peggio. Cosa è successo all'ex calciatore: - fanpage : Malore in diretta per Aguero: si tocca il petto, si teme il peggio. Cosa è successo all'ex calciatore: -