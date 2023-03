Agrigento sarà la Capitale italiana della Cultura nel 2025

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASTI_News : Asti manca di un soffio il traguardo più ambito - ATNews - FoggiaCittaAper : Niente da fare per Monte Sant'Angelo, la #capitaledellacultura2025 sarà #Agrigento - LuigiPatti : RT @Radio1Rai: ??Sarà #Agrigento la capitale italiana della Cultura 2025. - ItaliaStartUp_ : Capitale della cultura, nel 2025 sarà Agrigento - Radio1Rai : ??Sarà #Agrigento la capitale italiana della Cultura 2025. -

Pescina. La Capitale della cultura 2025. Ad annunciarlo oggi in diretta YouTube sul canale del ministero della Cultura è stato il ministro Gennaro Sangiuliano. La cerimonia si è svolta nella sala Spadolini del ministero ed è ...... Termini Imerese (8.32), Roccapalumba " Alia (9.13), Aragona Caldare (10.52),Bassa (11. Inoltre, come tutte le prime domeniche del mese, l'accesso al Parco Archeologicogratuito. Chi ...1' DI LETTURA SCIACCA () " IIl sostituto procuratore di Sciacca, Alberto Gaitto, ha disposto per sabato l'autopsia ... vive da tempo, ha già deciso che per il giorno dei funeralilutto ...