Agrigento nuova Capitale della Cultura | sarà coinvolta anche Lampedusa

era da tempo una delle favorite per aggiudicarsi il titolo, ma in molti polemizzavano sui ... rendendola inadatta a diventare lacapitale italiana della Cultura. Invece ha vinto l'...Il dossier diIl Comune ha presentato il dossier per la candidatura dia Capitale italiana della cultura per il 2025. Dopo mesi d'incontri curati dal sindaco Franco Miccichè e dal ......gli studenti delle scuole superiori del territorio per fare conoscere le opportunità della...incontri saranno organizzati anche nelle scuole delle province dei poli territoriali di, ...

Agrigento è la nuova Capitale della cultura per il 2025 Scrivo Libero

Complimenti ad Agrigento proclamata Capitale italiana della cultura 2025 ... frutto del lavoro, della passione e di una nuova consapevolezza della città. Lo abbiamo detto in audizione e lo ribadiamo, ...Agrigento era da tempo una delle favorite per aggiudicarsi il titolo, ma in molti polemizzavano sui problemi e i disservizi che avrebbero penalizzato la città, rendendola inadatta a diventare la nuova ...