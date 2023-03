Agrigento capitale italiana della cultura per il 2025 (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Agrigento è stata nominata capitale italiana della cultura per il 2025. A darne l’annuncio ufficiale è stato il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, leggendo la motivazione al Collegio Romano sede del Mic. Il dossier della città siciliana – che ospita la Valle dei Templi e ha dato i natali a Luigi Pirandello e, nella sua provincia, a Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri, include nel suo progetto anche l’isola di Lampedusa. Agrigento, inclusa fra le dieci finaliste esaminate dalla giuria presieduta da Davide Desario subentrato un paio di settimane fa a Mario Sechi chiamato ad altro incarico istituzionale, ha superato la concorrenza di Aosta, Assisi, Asti, Bagnoregio, Monte Sant’Angelo, Orvieto, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) –è stata nominataper il. A darne l’annuncio ufficiale è stato il ministro, Gennaro Sangiuliano, leggendo la motivazione al Collegio Romano sede del Mic. Il dossiercittà siciliana – che ospita la Valle dei Templi e ha dato i natali a Luigi Pirandello e, nella sua provincia, a Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri, include nel suo progetto anche l’isola di Lampedusa., inclusa fra le dieci finaliste esaminate dalla giuria presieduta da Davide Desario subentrato un paio di settimane fa a Mario Sechi chiamato ad altro incarico istituzionale, ha superato la concorrenza di Aosta, Assisi, Asti, Bagnoregio, Monte Sant’Angelo, Orvieto, ...

