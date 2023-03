Agenti lo salvano dal traffico, lui gli stacca una falange a morsi: marocchino squilibrato in manette (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar — L’ennesimo extracomunitario che, non sapendo come liberarsi della presenza delle forze dell’ordine, pensa bene di dare in bestiali escandescenze arrivando a staccare a morsi la falange di un povero agente, come se questo fosse mai servito a trarsi di impaccio. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio nei pressi di Monsano, provincia di Jesi. Alcuni automobilisti avevano segnalato la presenza di un uomo di nazionalità marocchina che girovagava in maniera confusa lungo la corsia in direzione Jesi della superstrada 76, rischiando di essere investito da un autoveicolo o addirittura causare un incidente coinvolgendo altre vetture. marocchino stacca a morsi la falange a un agente Numerose le chiamate al numero di emergenza 112, che ha richiesto l’intervento delle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar — L’ennesimo extracomunitario che, non sapendo come liberarsi della presenza delle forze dell’ordine, pensa bene di dare in bestiali escandescenze arrivando are aladi un povero agente, come se questo fosse mai servito a trarsi di impaccio. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio nei pressi di Monsano, provincia di Jesi. Alcuni automobilisti avevano segnalato la presenza di un uomo di nazionalità marocchina che girovagava in maniera confusa lungo la corsia in direzione Jesi della superstrada 76, rischiando di essere investito da un autoveicolo o addirittura causare un incidente coinvolgendo altre vetture.laa un agente Numerose le chiamate al numero di emergenza 112, che ha richiesto l’intervento delle ...

