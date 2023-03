Aeronautica: treno con la scritta sbagliata e scoppia il caso social (Di venerdì 31 marzo 2023) Aeronautica treno con la scritta sbagliata e c’è da ridere. O da piangere. Di sicuro non passa inosservato il fatto che un vistoso errore grammaticale o, nella migliore delle ipotesi, di battitura, possa e debba rappresentare un’Arma così importante. Non se n’era accorto chi ha scritto quella frase sulla fiancata del mezzo ma neanche chi ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 31 marzo 2023)con lae c’è da ridere. O da piangere. Di sicuro non passa inosservato il fatto che un vistoso errore grammaticale o, nella migliore delle ipotesi, di battitura, possa e debba rappresentare un’Arma così importante. Non se n’era accorto chi ha scritto quella frase sulla fiancata del mezzo ma neanche chi ... TAG24.

