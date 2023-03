Aerei, il 2 aprile sciopero dei lavoratori Enav: cosa fare per salvare i viaggi (Di venerdì 31 marzo 2023) Fiumicino – Continuano gli scioperi Aerei in Europa. Dopo i disservizi riscontrati nelle scorse settimane in Germania e in Francia, adesso è il turno dell’Italia, con lo sciopero indetto dagli operatori dell’Enav in occasione di domenica 2 aprile. Uno sciopero che avrà pesanti ripercussioni nei passeggeri, con voli cancellati e voli in ritardo. Secondo una stima di ItaliaRimborso, oltre 200mila i viaggiatori italiani possono subire un disservizio per lo sciopero aereo. Gli orari di sciopero, indicati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, comprendono la fascia oraria dalle 13 alle 17, ma è possibile avere delle problematiche al proprio viaggio che vadano a colpire tutta la giornata. Per lo sciopero di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 marzo 2023) Fiumicino – Continuano gli scioperiin Europa. Dopo i disservizi riscontrati nelle scorse settimane in Germania e in Francia, adesso è il turno dell’Italia, con loindetto dagli operatori dell’in occasione di domenica 2. Unoche avrà pesanti ripercussioni nei passeggeri, con voli cancellati e voli in ritardo. Secondo una stima di ItaliaRimborso, oltre 200mila iatori italiani possono subire un disservizio per loaereo. Gli orari di, indicati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, comprendono la fascia oraria dalle 13 alle 17, ma è possibile avere delle problematiche al proprioo che vadano a colpire tutta la giornata. Per lodi ...

