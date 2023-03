ADL | “Osimhen fuori 2 settimane Rinnovo Kvara? Finitela | ha 5 anni di contratto”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscalcionapoli1 : ADL: “Osimhen dovrebbe star fuori 2 settimane! Rinnovo Kvara? Ha 5 anni di contratto! Sulla Champions…”… - allgoalsnapoli : VIDEO - ADL: 'Osimhen dovrebbe star fuori 2 settimane! Rinnovo Kvara? Ha 5 anni di contratto! Sulla Champions...'… - 2pesi_2misure : RT @TorloGiorgio: @mirkocalemme Lo scudetto di cittadinanza #Napoli #ADL #Ercolano #Osimhen #Juventus - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DA MILANO - ADL: 'Osimhen dovrebbe stare fuori un paio di settimane, il rinnovo di Kvara? Ha cinque anni di contratto,… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DA MILANO - ADL: 'Osimhen dovrebbe stare fuori un paio di settimane, il rinnovo di Kvara? Ha cinque anni di contratto,… -

Fede incalza: "deve alzare il tetto ingaggi, altrimenti saluteremo". Cix, però, invita ad avere fiducia: "Non ripetiamo gli errori della scorsa estate, fidatevi die del ...Ho parlato con Mario Rui, sapete cosa mi ha detto diChe il nigeriano è incredibile, basta buttargli la palla avanti che lui sa come tramutarla in occasioni da rete. Parliamo di un giocatore ...Sono sicuro che il Napoli e lo staff mercato stanno già valutando le varie ipotesi in caso di addio di. Non possiamo far altro che fidarci, io in primis riscatterei Simeone e poi vedrei che ...

VIDEO - ADL: "Osimhen dovrebbe star fuori 2 settimane! Rinnovo Kvara Ha 5 anni di contratto! Sulla... Tutto Napoli

ADL: “Osimhen Starà fuori un paio di settimane, speriamo” “Osimhen Dovrebbe stare fuori un paio di settimane, speriamo”. Sul rinnovo di Kvaratskhelia: “Rinnovo Ma quale rinnovo che ho cinque anni ...31.03 15:50 - DA MILANO - ADL: "Osimhen dovrebbe stare fuori un paio di settimane, il rinnovo di Kvara Ha cinque anni di contratto, sul Milan..." 31.03 15:41 - IL DOPPIO EX - Incocciati: "Infortunio ...