adidas x Gucci | il nuovo testimonial sarà l’attaccante del Milan Rafael Leão

(Di venerdì 31 marzo 2023) La nuova collaborazione diè stata annunciata ed è al suo secondo drop. In questi giorni sono stati annunciati vari volti per la nuova collab e sono stati scelti comealcuni volti del mondo del calcio, sia maschile che femminile.: per il secondo droprappresenta la collaborazione Per il secondo drop disono stati scelti vari: abbiamo nomi come internazionale Mohamed Salah e le calciatrici Alessia Russo, Trinity Rodman e Maria Leon. Ma a chiudere il team di atleti c’èdel, oltre allo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ehiRicardo : Non il volto di Adidas x Gucci che aspettavo ma VA BENE LO STESSOOOOO - 17Cledson : #adidasxbadbunny #adidasPharrellWilliams #PARKTRAIL #adidasxIVYPARK #adidas×Gucci #balenciagaadidas - magnumpio : @S_H_U_R_E_N No no… c’è anche la linea adidas balenciaga (Gucci e balenciaga fanno parte dello stesso gruppo) -

... frutto dell'estro di Alessandro Michele, è composta da capi e accessori d'ispirazione sportiva che combinano simboli, codici e colori della tradizione dei due iconici brandhanno ...Nell'aggiornamento semestrale di ottobre 2022, nel cluster Fashion& Beauty(44.36, +19% ...(40.07), ideatrice dell'evento Run for the Oceans per coinvolgere chiunque voglia mantenersi in ...A svettare soprac'è solo Armani (47.01): considerato la realtà con la migliore percezione di ... mentre quarto è(40,07), che ha ideato l'evento Run for the Oceans per chi vuole ...

adidas e Gucci scelgono Leao come nuovo testimonial della loro collezione GQ Italia

Una nuova collezione quella tra adidas e Gucci che arriva dopo quella d'esordio - annunciata duranti gli Oscar 2022, dove ha avuto un enorme riscontro mediatico, e poi rilasciata all'inizio della ...Con il loro stile vintage e le infinite possibilità di creare look casual ed eleganti, le Gazelle oggi sono le scarpe must have di stagione ...