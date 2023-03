Adesione Finlandia alla Nato | Stoltenberg | “Ottima telefonata con il Presidente Sauli Niinisto”

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ieri il parlamento turco ha ratificato l’della, eliminando l’ultimo ostacolo sulla via dell’del paese nordico all’alleanza militare occidentale, a lungo ritardata. Tutti i 276 parlamentari presenti hanno votato a favore della candidatura della, pochi giorni dopo che anche il parlamento ungherese ha approvato l’di Helsinki. Ricordiamo che è necessaria ... TAG24.

l parlamento turco ha ratificato i protocolli didellaalla Nato. Lo rende noto Anadolu. Dopo che il parlamento ungherese aveva approvato il 27 marzo l'entrata di Helsinki, con il voto di oggi la Turchia e' l'ultimo Paese membro

La Finlandia sarà il 31eismo Stato della Nato. Il parlamento turco ha approvato un disegno di legge che consente al Paese guidato da Sanna Marina di entrare nell’Alleanza Atlantica. Si apre così la ...Il Parlamento turco ha votato a favore del protocollo di adesione della Finlandia all’Alleanza Atlantica. Dopo una lunga e intensa sessione nella Grande Assemblea Nazionale turca che si è protratta ...