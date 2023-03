"Addio Mediaset. E così...": Barbara D'Urso, la più sconvolgente delle indiscrezioni (Di venerdì 31 marzo 2023) Cosa riserverà il futuro professionale a Barbara d'Urso? Nel ultimi giorni la foto con il manager Lucio Presta ha fatto discutere: i due non erano in buoni rapporti, ma a quanto pare hanno deciso di seppellire l'ascia di guerra e di fare pace. Stando a quanto riportato da Pipol Tv, dietro questo avvicinamento ci sarebbe l'intenzione della d'Urso di provare a sbarcare in Rai dopo tanti anni di Mediaset. D'altronde la conduttrice quest'anno è finita un po' ai margini del Biscione, che in tutta la stagione televisiva le ha affidato soltanto Pomeriggio Cinque, dopo che negli anni passati aveva fatto tanto altro ed era stata una delle regine di Canale 5. Secondo Pipol Tv, alla d'Urso piacerebbe co-condurre La Vita in Diretta con Alberto Matano oppure avere uno spazio proprio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Cosa riserverà il futuro professionale ad'? Nel ultimi giorni la foto con il manager Lucio Presta ha fatto discutere: i due non erano in buoni rapporti, ma a quanto pare hanno deciso di seppellire l'ascia di guerra e di fare pace. Stando a quanto riportato da Pipol Tv, dietro questo avvicinamento ci sarebbe l'intenzione della d'di provare a sbarcare in Rai dopo tanti anni di. D'altronde la conduttrice quest'anno è finita un po' ai margini del Biscione, che in tutta la stagione televisiva le ha affidato soltanto Pomeriggio Cinque, dopo che negli anni passati aveva fatto tanto altro ed era stata unaregine di Canale 5. Secondo Pipol Tv, alla d'piacerebbe co-condurre La Vita in Diretta con Alberto Matano oppure avere uno spazio proprio, ...

