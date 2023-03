Addio canone Rai in cinque anni | al Senato la riforma della tv pubblica

Leggi su iltempo

(Di venerdì 31 marzo 2023) La Lega presenta aluna proposta di legge per cancellare inilRai. Nella bozza si legge di "una progressiva riduzione dell'importo delRai, con un taglio a cadenza annuale del 20 per cento, fino al suo totale azzeramento". Nella bozza viene ridefinito anche il concetto di servizio pubblico "indispensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difendere le identità locali". Previsto anche un nuovo canale «interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale» in cui non sarà possibile trasmettere spot pubblicitari. Non solo, nel testo si legge che "laddove sussista ancora oggi l'impossibilità di accesso alla rete o l'impossibilità di fruizione del servizio da parte degli utenti per motivi estranei alla propria ...