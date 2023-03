“Adamo ed Eva”, un inno alla vita nel nuovo singolo di Luigi Strangis (Di venerdì 31 marzo 2023) Due dischi d’oro, 50 milioni di stream complessivi e oltre 600 mila follower sui social riassumono il grande successo conquistato in pochissimo tempo da Luigi Strangis , il cantautore lametino che grazie... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 31 marzo 2023) Due dischi d’oro, 50 milioni di stream complessivi e oltre 600 mila follower sui social riassumono il grande successo conquistato in pochissimo tempo da, il cantautore lametino che grazie...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Venerdì esce il nuovo singolo di #luigistrangis Adamo ed Eva - Carmen030819 : RT @SocialArtistOF2: THREAD NEW MUSIC FRIDAY 31.03.2023 Fuori ORA su tutte le piattaforme digitali i singoli: ?? CRIMINALE di CHADIA RODR… - sonoounasottona : RT @OFFStrangisTeam: ?? IMPORTANTISSIMO ANCHE LO STREAM... SOPRATTUTTO QUESTE PRIME ORE... ?PLAYLIST SPOTIFY da mettere in coda: #1 http… - sonoounasottona : RT @SocialArtistOF2: THREAD NEW MUSIC FRIDAY 31.03.2023 Fuori ORA su tutte le piattaforme digitali i singoli: ?? CRIMINALE di CHADIA RODR… - mariacc4880 : @RadioZetaOf Da stanotte che ascolto il nuovo singolo di Luigi Strangis, Adamo ed Eva .. pazzesco! ?????? Lui non può mancare! -