Acqua | Santori lega | “Bracciano rischia la secca | bene investimenti ma Roma sottovaluta siccità estiva”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 31 marzo 2023) Gli ultimi dati dell’Osservatorio Anbi rilevano una situazione a rischio pere per il Lazio in merito alla carenza diche sta già facendo sentire pesantemente i suoi effetti in particolare sull’agricoltura e che accende un campanello di allarme per l’estate. “Per tali motivi abbiamo chiesto un’immediata convocazione della Commissione Ambiente e della Commissione Lavori Pubblici sul tema alla presenza dei vertici di Acea e del sindaco Gualtieri. Serve un pianoperimmediato.glidel Governo per potenziare l’acquedotto del Peschiera e ridurre le perdite ma è necessario che il sindaco Gualtieri si impegni seriamente per un piano immediato di gestione del risparmio idrico per ridurre gli sprechi in città (realizzazione di invasi di recupero ...