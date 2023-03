Accompagna i bimbi a scuola e spaccia droga: la "doppia vita" dell'autista (Di venerdì 31 marzo 2023) Un cinquantunenne è stato fermato dai carabinieri in provincia di Bologna: all'attività di conducente di scuolabus affiancava secondo l'accusa quella di spacciatore, stando alla quantità di cocaina e hashish che nascondeva in casa Leggi su ilgiornale (Di venerdì 31 marzo 2023) Un cinquantunenne è stato fermato dai carabinieri in provincia di Bologna: all'attività di conducente dibus affiancava secondo l'accusa quella ditore, stando alla quantità di cocaina e hashish che nascondeva in casa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PadovaCultura : RT @padovamusei: ?? Didattica al @Museo La “voce” di una talpa ?? di nome Ostiala accompagna i bimbi tra le sale del museo come in un raccon… - padovamusei : ?? Didattica al @Museo La “voce” di una talpa ?? di nome Ostiala accompagna i bimbi tra le sale del museo come in un… - Gab_Si_ : @ilmellivora Da noi i bambini non mettono le manine sugli occhi del papà che si tiene stretto alla mamma che lo acc… - GuercioRosi : @janavel7 E comunque il problema non sussiste: uno genitore biologico, uno adottante con adozione speciale. Ma no!… -