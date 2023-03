Accoltella la moglie, arrestato dopo 24 ore di ricerche (Di venerdì 31 marzo 2023) E' stato individuato e arrestato dai Carabinieri l'uomo che all'alba di ieri aveva Accoltellato la moglie nell'abitazione della coppia a Palù (Verona) e poi ha fatto perdere le sue tracce. Il 50enne, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) E' stato individuato edai Carabinieri l'uomo che all'alba di ieri avevato lanell'abitazione della coppia a Palù (Verona) e poi ha fatto perdere le sue tracce. Il 50enne, ...

