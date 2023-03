Accoglienza minori stranieri, Vitaloni (Geos): “Accogliamo i ragazzi e li seguiamo nel percorso, ma mancano gli educatori” (Di venerdì 31 marzo 2023) Lavorare nell’Accoglienza e nella solidarietà può essere gratificante. Purtroppo in Italia la professionalità degli operatori del sociale non viene riconosciuta, diversamente dal resto dell’Europa, e così non si trovano figure fondamentali per sviluppare preziosi percorsi di inserimento. A Rubiana (Val di Susa) è in corso da tempo un’interessante iniziativa di Accoglienza, integrazione e inserimento lavorativo rivolta a una categoria quanto mai particolare come quella dei minori stranieri non accompagnati, alcuni dei quali sono anche richiedenti asilo. Una tipologia di migranti aumentata in modo esponenziale in questi ultimi anni. Un progetto di reale inclusione che, partendo da piccole strutture di Accoglienza, sta offrendo significativi risultati grazie alla costituzione di una rete che ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 31 marzo 2023) Lavorare nell’e nella solidarietà può essere gratificante. Purtroppo in Italia la professionalità degli operatori del sociale non viene riconosciuta, diversamente dal resto dell’Europa, e così non si trovano figure fondamentali per sviluppare preziosi percorsi di inserimento. A Rubiana (Val di Susa) è in corso da tempo un’interessante iniziativa di, integrazione e inserimento lavorativo rivolta a una categoria quanto mai particolare come quella deinon accompagnati, alcuni dei quali sono anche richiedenti asilo. Una tipologia di migranti aumentata in modo esponenziale in questi ultimi anni. Un progetto di reale inclusione che, partendo da piccole strutture di, sta offrendo significativi risultati grazie alla costituzione di una rete che ...

