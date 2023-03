Accadde oggi | 31 marzo | da Tataw a Larini

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 31 marzo 2023) 31: daNei mesi scorsi su Sky è andata in onda una serie dedicata al Mondiale ’90, dove sono intervenuti anche alcuni ex giocatori di quel Camerun prima squadra africana a raggiungere i Quarti nella Coppa del Mondo., 31, avrebbe compiuto sessant’anni il capitano di quei ‘Leoni indomabili’, Stephen, vincitore nel 1988 della Coppa d’Africa: se n’è andato nel 2020. Era nato di domenica, quando in Italia andava in scena la ventisettesima giornata di Serie A: quel dì Pasquale Cavicchia della Fiorentina realizzava l’ultima rete nel massimo campionato. Era il giorno del decimo compleanno Fabrizio, 124 presenze nel torneo cadetto con Palermo e Spal. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su ...