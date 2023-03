“Abusi sui bambini di 4 e 5 anni all’asilo”: maestro di religione arrestato a Milano (Di venerdì 31 marzo 2023) Lo hanno arrestato in flagranza di reato per violenza sessuale su quattro bambini tra i 4 e i 5 anni. Abusi che un maestro di religione è accusato di aver commesso durante le attività a scuola. A incastrarlo sono state le microcamere piazzate in classe dagli agenti del Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale di Milano, nell’inchiesta lampo coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro. Le indagini sono scaturite da una denuncia degli insegnanti dell’asilo, trasmessa la scorsa settimana in Procura attraverso la dirigenza dei servizi educativi del Comune di Milano. A novembre 2021 l’uomo, che oggi ha 35 anni, era stato trasferito dal Provveditorato da un’altra scuola materna per i suoi comportamenti nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Lo hannoin flagranza di reato per violenza sessuale su quattrotra i 4 e i 5che undiè accusato di aver commesso durante le attività a scuola. A incastrarlo sono state le microcamere piazzate in classe dagli agenti del Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale di, nell’inchiesta lampo coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro. Le indagini sono scaturite da una denuncia degli insegnanti dell’asilo, trasmessa la scorsa settimana in Procura attraverso la dirigenza dei servizi educativi del Comune di. A novembre 2021 l’uomo, che oggi ha 35, era stato trasferito dal Provveditorato da un’altra scuola materna per i suoi comportamenti nei ...

