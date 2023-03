Abusi su bimbi dell’asilo, maestro di religione arrestato a Milano per violenza sessuale (Di venerdì 31 marzo 2023) È stato arrestato in flagranza per violenza sessuale su minori un maestro di un asilo a Milano. L’accusa è di avere abusato di quattro bambini di cinque anni. L’indagine sul 35enne è partita dopo le segnalazioni di alcune colleghe della scuola in cui era stato trasferito dopo aver lasciato un altro istituto. Ad aiutare gli inquirenti a incastrare l’uomo sono state le telecamere nascoste negli ambienti della scuola. Le telecamere hanno restituito immagini inequivocabili Quando gli investigatori hanno cominciato a guardare le immagini, hanno capito che i sospetti erano più che fondati. E dopo un’ora di visione, con scene “inequivocabili”, hanno deciso di intervenire. Si tratta di un maestro di religione di in un asilo comunale della periferia nord di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 marzo 2023) È statoin flagranza persu minori undi un asilo a. L’accusa è di avere abusato di quattro bambini di cinque anni. L’indagine sul 35enne è partita dopo le segnalazioni di alcune colleghe della scuola in cui era stato trasferito dopo aver lasciato un altro istituto. Ad aiutare gli inquirenti a incastrare l’uomo sono state le telecamere nascoste negli ambienti della scuola. Le telecamere hanno restituito immagini inequivocabili Quando gli investigatori hanno cominciato a guardare le immagini, hanno capito che i sospetti erano più che fondati. E dopo un’ora di visione, con scene “inequivocabili”, hanno deciso di intervenire. Si tratta di undidi in un asilo comunale della periferia nord di ...

