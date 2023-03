Abusi sessuali in classe sui bambini in un asilo a Milano | arrestato un maestro colto sul fatto

(Di venerdì 31 marzo 2023) È statoin flagranza per violenza sessuale su minori undi unaccusato di aver abusato di quattrodi cinque anni. L’indagine sul 35enne è partita dopo le segnalazioni di alcune colleghe della scuola in cui era stato trasferito dopo aver lasciato un altro istituto. Ad aiutare gli inquirenti a incastrare l’uomo sono state le telecamere nascoste negli ambienti della scuola. Dalle immagini infatti è statosule messo in arresto. Secondo i primi dettagli, l’uomo palpeggiava inelle parti intime, dove li toccava dopo aver abbassato loro i pantaloni mentre erano in. Azioni che hanno trovato riscontri nelle intercettazioni audio e video raccolte dagli inquirenti del Nucleo ...

L'indagine ora cercherà di risalire a tutti i bambini vittime deglidel maestro anche nella precedente scuola in cui aveva insegnato.

Un maestro d'asilo, insegnante di religione, è stato arrestato a Milano per violenze sessuali su quattro bambini tra i 4 e ... ed è stato oggi convalidato dal gip Lorenza Pasquinelli. Abusi su bambini ...Milano, 31 mar. (LaPresse) – Un insegnante di religione è stato arrestato per abusi sessuali su bambini di 5 anni in un asilo di Milano. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sentito dalla ...