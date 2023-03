(Di venerdì 31 marzo 2023) Si dice spesso che il calcio rischia di finire a gambe all’aria, schiacciato da una crisi economica senza precedenti e da cui non vede via d’uscita. Una malattia profonda che va avanti da decenni ma la cui cura, secondo il ministro dello Sport Andrea, passa per nuove regole in fatto di sponsorizzazioni con la riabilitazione di quelle effettuate dagli operatori del gioco d’azzardo del mondo delle scommesse. Il ministro dello Sportapre alla pubblicità dei colossi del gioco d’azzardo Un fiume di denaro che da un lato potrebbe rimpinguare le casse disastrate dei club diA, tra l’altro senza alcuna certezza di poter risanare i loro conti, ma che dall’altro rischia di far aggravare il fenomeno della ludopatia che è già una piaga sociale. Quel che è certo è che da quando il Movimento 5 Stelle, con il decreto dignità del ...

Abodi scommette sulla Serie A | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

secondo il ministro dello Sport Andrea Abodi, passa per nuove regole in fatto di sponsorizzazioni con la riabilitazione di quelle effettuate dagli operatori del gioco d’azzardo del mondo delle ..."Ho le stesse preoccupazioni dei deputati e parlamentari del Movimento 5Stelle sul contrasto alla ludopatia, che è una piaga sociale che va contrastata". Lo ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i ...