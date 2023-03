Abodi: «Sanzioni Juventus? In pochi possono scagliare la prima pietra!» (Di venerdì 31 marzo 2023) Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, dice la sua sull’Inchiesta Prisma della Juventus e anche sul percorso delle italiane in Champions League, fra cui l’Inter. Di seguito le dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione “Un Giorno da Pecora” sulle frequenze di Rai Radio 1. SISTEMA – Andrea Abodi parla del percorso in Champions League delle squadre italiane, tra cui l’Inter. Il Ministro per lo Sport e i Giovani, inoltre, dice la sua anche sulla situazione della Juventus. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal Ministro Abodi nel corso della trasmissione radiofonica “Un giorno da Pecora”: «Chi preferisco che vada avanti in Champions League tra Milan e Napoli? Nessuna delle due nella misura in cui tutte e due rappresentano l’Italia, così come la rappresenta l’Inter. Spero che anche i ... Leggi su inter-news (Di venerdì 31 marzo 2023), Ministro per lo Sport e i Giovani, dice la sua sull’Inchiesta Prisma dellae anche sul percorso delle italiane in Champions League, fra cui l’Inter. Di seguito le dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione “Un Giorno da Pecora” sulle frequenze di Rai Radio 1. SISTEMA – Andreaparla del percorso in Champions League delle squadre italiane, tra cui l’Inter. Il Ministro per lo Sport e i Giovani, inoltre, dice la sua anche sulla situazione della. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal Ministronel corso della trasmissione radiofonica “Un giorno da Pecora”: «Chi preferisco che vada avanti in Champions League tra Milan e Napoli? Nessuna delle due nella misura in cui tutte e due rappresentano l’Italia, così come la rappresenta l’Inter. Spero che anche i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #Abodi a 'Un giorno da pecora': 'Nuove sanzioni alla #Juventus? Non faccio previsioni, ognuno ha il suo ruolo, ci s… - internewsit : Abodi: «Sanzioni Juventus? In pochi possono scagliare la prima pietra!» - - Steve_the_one_ : RT @MatthijsPog: ???? Il ministro dello Sport Abodi: 'La Juve rischia nuove sanzioni? Non faccio previsioni, ognuno ha il suo ruolo, ci sono… - Robi23771437 : RT @mirkonicolino: #Abodi a 'Un giorno da pecora': 'Nuove sanzioni alla #Juventus? Non faccio previsioni, ognuno ha il suo ruolo, ci sono l… - solina_paolo : RT @CalcioFinanza: Il ministro dello Sport Andrea #Abodi sull'ipotesi di nuove sanzioni per la #Juventus: «Nessuno può scagliare la prima p… -