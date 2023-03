Abodi: «Juve? Nessuno può scagliare la prima pietra» (Di venerdì 31 marzo 2023) Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, è stato ospite della trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora. Il ministro ha parlato delle possibili nuovi sanzioni che potrebbero colpire la Juventus, ma anche della questione sui fondi del PNRR da utilizzare per lo stadio Franchi di Firenze. «Non faccio previsioni – ha L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 31 marzo 2023) Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, è stato ospite della trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora. Il ministro ha parlato delle possibili nuovi sanzioni che potrebbero colpire lantus, ma anche della questione sui fondi del PNRR da utilizzare per lo stadio Franchi di Firenze. «Non faccio previsioni – ha L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie Abodi: «Juve? Nessuno può scagliare la prima pietra»: Il ministro per lo sport e per i giovani… - CalcioFinanza : Il ministro dello Sport Andrea #Abodi sull'ipotesi di nuove sanzioni per la #Juventus: «Nessuno può scagliare la pr… - lastregabianca : RT @MatthijsPog: ???? Il ministro dello Sport Abodi: 'La Juve rischia nuove sanzioni? Non faccio previsioni, ognuno ha il suo ruolo, ci sono… - Fprime86 : RT @MatthijsPog: ???? Il ministro dello Sport Abodi: 'La Juve rischia nuove sanzioni? Non faccio previsioni, ognuno ha il suo ruolo, ci sono… - juventus_zone24 : RT @MatthijsPog: ???? Il ministro dello Sport Abodi: 'La Juve rischia nuove sanzioni? Non faccio previsioni, ognuno ha il suo ruolo, ci sono… -