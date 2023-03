Abbandonano i rifiuti per strada, i vigili glieli fanno riportare a casa (Di venerdì 31 marzo 2023) Avevano abbandonato ancora una volta i rifiuti per strada. Oltre alla multa, i vigili hanno quindi deciso una misura aggiuntiva, facendo riconsegnare i sacchi a casa. È accaduto a Romano di Lombardia, comune in provincia di Bergamo che sta sperimentando la tariffa puntuale dei rifiuti. In questo modo i cittadini possono pagare in proporzione ai rifiuti raccolti, ma sono obbligati alla raccolta differenziata. Per questo la polizia locale ha intensificato i controlli negli scorsi giorni, fermando chi tentava di lasciare i sacchi della spazzatura in strada. Nel mirino è finita anche una famiglia che abita in centro e si reca ogni settimana in un altro quartiere per scaricare i sacchi neri in un’aiuola. Nonostante siano stati multati più volte continuano a scaricare i ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 marzo 2023) Avevano abbandonato ancora una volta iper. Oltre alla multa, ihanno quindi deciso una misura aggiuntiva, facendo riconsegnare i sacchi a. È accaduto a Romano di Lombardia, comune in provincia di Bergamo che sta sperimentando la tariffa puntuale dei. In questo modo i cittadini possono pagare in proporzione airaccolti, ma sono obbligati alla raccolta differenziata. Per questo la polizia locale ha intensificato i controlli negli scorsi giorni, fermando chi tentava di lasciare i sacchi della spazzatura in. Nel mirino è finita anche una famiglia che abita in centro e si reca ogni settimana in un altro quartiere per scaricare i sacchi neri in un’aiuola. Nonostante siano stati multati più volte continuano a scaricare i ...

