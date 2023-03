A Wimbledon tornano russi e bielorussi | ira dell' Ucraina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OdeonZ__ : Svolta a Wimbledon: tornano i tennisti russi e bielorussi -

Gli organizzatori hanno anche fissato le condizioni per giocare a: i tennisti non dovranno sostenere i governi di Russia e Bielorussa nè accettarne i finanziamenti, anche attraverso sponsor ...

Svolta a Wimbledon: tornano i tennisti russi e bielorussi La Gazzetta dello Sport

