A tu per tu con Christian Olcese, poeta e regista emergente (Di venerdì 31 marzo 2023) Nonostante i suoi 27 anni ha già vinto un concorso internazionale di poesia, pubblicato un libro e realizzato due cortometraggi GENOVA – "Premio Speciale Artista dell'anno" nella sezione "Regia/Poesia emergente" per la Regione Liguria per Christian Olcese. Uno scrittore che, nonostante i suoi ventisette anni, oltre ad aver vinto un concorso di poesia internazionale e ricevuto più attestati di merito, ha già pubblicato un libro, "Venticinque", prefato da Sara Ciampi, più volte candidata al Nobel per la Letteratura, e un'opera poetica, intitolata "L'età della Resa". Christian Olcese non é soltanto uno scrittore. Meglio definirlo un artista a tutto tondo visto che si dedica, con profitto, anche al cinema. Nelle vesti di regista ha già realizzato un cortometraggio, "Lettera a Faber," con ...

