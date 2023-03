A Roma veterinari a 800 euro al mese

(Di venerdì 31 marzo 2023) Cercasiprofessionisti alla modica cifra di millelordi al. Il datore di lavoro? Il Comune di. Esatto, proprio così. Il Campidoglio infatti è alla ricerca di duecon almeno sette anni d’esperienza che siano disposti a lavorare da domani 1° aprile 2023 fino al 31 dicembre 2024 per assistere il bestiame allevato presso le aziende agricolene “Tenuta del Cavaliere” e “Castel di Guido”. Cercasiprofessionisti alla modica cifra di millelordi al. Il datore di lavoro? Il Comune diIl compenso previsto per la collaborazione? Appena 9milal’anno per il 2023, comprensivo di Enpav e Iva al 22% se dovuta, e di 12milaper ...

AAA cercansi medicicon voglia di essere sottopagati. Il dipartimento tutela ambientale del Comune diha diffuso un bando " con scadenza il 31 marzo " per assumere professionisti del settore che si ...' Professionisti da sfruttare cercansi.Capitale ha infatti pubblicato un bando per il reperimento di due medicicon esperienza e disponibilità in orario notturno. Il compenso Meno di 800 euro netti al mese, per una ...... i furbi del Comune dichiedono oltre alla laurea, l'abilitazione alla professione da 7 anni, ... In totale, in 20 mesi la retribuzione mensile di ciascuno dei duesarebbe di 1200 euro ...

Il Comune di Roma cerca veterinari da sottopagare Rolling Stone Italia

