A Roma e provincia dal 1 aprile il pagamento delle pensioni (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma – Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di aprile saranno in pagamento a partire da sabato 1 in tutti i 393 Uffici Postali di Roma e provincia. In continuità con quanto fatto finora, con l’obiettivo di evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni in contanti avverrà preferibilmente secondo la seguente turnazione alfabetica, che potrà variare in base al numero di giorni di apertura della sede di riferimento. Pertanto, i cognomi dalla A alla C sabato 1°aprile (solo mattina) dalla D alla K lunedì 3 aprile dalla L alla P martedì 4 aprile dalla Q alla Z mercoledì 5 aprile Per gli uffici postali aperti 3 giorni dalla A alla D il primo giorno dalla E ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 marzo 2023)– Poste Italiane comunica che ledel mese disaranno ina partire da sabato 1 in tutti i 393 Uffici Postali di. In continuità con quanto fatto finora, con l’obiettivo di evitare assembramenti, ilin contanti avverrà preferibilmente secondo la seguente turnazione alfabetica, che potrà variare in base al numero di giorni di apertura della sede di riferimento. Pertanto, i cognomi dalla A alla C sabato 1°(solo mattina) dalla D alla K lunedì 3dalla L alla P martedì 4dalla Q alla Z mercoledì 5Per gli uffici postali aperti 3 giorni dalla A alla D il primo giorno dalla E ...

