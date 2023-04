A partire dalle 15:05 nuova attività sismica a Pozzuoli (Di venerdì 31 marzo 2023) dalle ore 15:05 sono in atto sul territorio flegreo movimenti tellurici di bassa intensità (fino ad ora 5), localizzati nel cratere della Solfatara a tra i 2 e i 3 km circa di profondità. L’evento più significativo registrato è di magnitudo 1.8. Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di venerdì 31 marzo 2023)ore 15:05 sono in atto sul territorio flegreo movimenti tellurici di bassa intensità (fino ad ora 5), localizzati nel cratere della Solfatara a tra i 2 e i 3 km circa di profondità. L’evento più significativo registrato è di magnitudo 1.8. Il Blog di Giò.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : #5aprile Alla presenza del Ministro @GuidoCrosetto, da Piazza del Plebiscito #Napoli, la cerimonia di Giuramento e… - CarloCalenda : Oggi, a partire dalle 10:30, sarò in diretta ospite a @MediasetTgcom24. Non mancate! ???? Entra in #Azione e sostien… - ItalianAirForce : Domani sarà il 28 marzo 2023, il Centenario dell'#AeronauticaMilitare, e sulla Terrazza del Pincio, a Roma, si svol… - systhemes : @ilciccio67 'Dunque a partire da quest'anno ovvero dalle due semifinali Juventus-Inter e Cremonese Fiorentina, si r… - enti_ande : @R_costa99 @sportface2016 Leggi bene: tu stai mettendo l'enfasi su ciò che ALTRI devono fare anziché partire dalle… -