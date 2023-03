A Oggi è un altro giorno l'ex compagna del Califfo racconta il cantautore. Timido, generoso, capace di ascoltare. Si sono innamorati che lei aveva 19 anni e lui 10 in più, grazie a Gianni Minà. Si sono lasciati...«Per una stupidaggine, io ero molto impulsiva. Mi aveva detto una bugia e non ce n'era motivo» (Di venerdì 31 marzo 2023) Nel decimo anniversario della morte di Franco Califano, la cantante e attrice, Mita Medici, 72 anni, sua ex compagna, lo ha ricordato a Oggi è un altro giorno, su Rai 1. Il lungo omaggio ha toccato tante sfumature della carriera del Califfo, e anche del suo modo di vivere l’amore e le relazioni. Mita Medici ricorda l’ex compagno Franco Califano Patrizia Vistarini (questo il nome di Mita Medici) si è innamorata di Franco Califano a 19 anni, lui ne aveva 29. «Ci siamo amati per tre anni rimanendo poi amici ma senza frequentarci in maniera eccessiva», ha ricordato l’attrice. «Tuttavia, ogni volta che ci incontravamo, era una festa, scoppiavano i petardi». «Quei tre ... Leggi su iodonna (Di venerdì 31 marzo 2023) Nel decimoversario della morte di Franco Califano, la cantante e attrice, Mita Medici, 72, sua ex, lo ha ricordato aè un, su Rai 1. Il lungo omaggio ha toccato tante sfumature della carriera del, e anche del suo modo di vivere l’amore e le relazioni. Mita Medici ricorda l’ex compagno Franco Califano Patrizia Vistarini (questo il nome di Mita Medici) si è innamorata di Franco Califano a 19, lui ne29. «Ci siamo amati per trerimanendo poi amici ma senza frequentarci in maniera eccessiva», ha ricordato l’attrice. «Tuttavia, ogni volta che ci incontravamo, era una festa, scoppiavano i petardi». «Quei tre ...

