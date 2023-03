A maggio il “Piemonte Open Intesa Sanpaolo” | il nuovo torneo Atp a Torino

(Di venerdì 31 marzo 2023) Il “”, evento premium della neonata categoria Challenger 175, sarà ilAtp della città diche va ad arricchire il già importante scenario e calendario tennistico offerto dal capoluogose. Dal 14 al 20saranno i campi in terra rossa del Circolo della Stampa Sporting ad ospitare i campioni affermati e le giovani promesse che vi prenderanno parte, per un appuntamento che promette di offrire grande spettacolo per tutti gli appassionati di tennis. «Essere Title Partner di questoevento che si svolgerà aè fondamentale per aggiungere un altro tassello alla nostra strategia di partecipazione sia sul territorio, sia su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... piemonte_italia : ??'Eppure il vento soffia ancora' è il titolo del VALSUSA FILMFEST, il festival cinematografico di comunità sui temi… - maurocarmagnola : XX CONGRESSO Roma, 6 7 maggio 2023 - Ansa_Piemonte : Strega Europeo, Carrere e Kurkov nella cinquina 2023. Il vincitore il 21 maggio al Circolo dei Lettori di Torino… - GiulianoCurti : RT @TgrRaiPiemonte: Torino si erge a capofila dei Comuni per il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. Il sindaco Lo Russo l… - ANSA_ViaggiART : Fino al 7 maggio, a @LaVenariaReale, sarà visitabile la mostra “Mario Lattes. Teatri della memoria”, che presenta o… -

Dal 14 al 20Torino ospiterà Il 'Open Intesa Sanpaolo', un evento premium della categoria Challenger 175 Il 'Open Intesa Sanpaolo ', evento premium della neonata categoria Challenger 175 ,...... costruito dal Sindacato Confederale Savonese e presentato adel 2021 a tutti i comuni della ... b) la progettazione e realizzazione " in Accordo con Regione- di un nuovo tronco da Ceva ...C Bottacchi è risultato il vincitore, qualificandosi per la fase regionale che si disputerà il 5a Torino. La FIBS (Federazione Italiana Baseball Softball) della Regioneringrazia ...

Domenica 14 maggio la giornata delle Ferrovie delle meraviglie in ... Il Corriere di Alba, Bra, Langhe e Roero

sarà il nuovo torneo Atp della città di Torino che va ad arricchire il già importante scenario e calendario tennistico offerto dal capoluogo piemontese. Dal 14 al 20 maggio saranno i campi in terra ...Dopo mesi di proteste di autisti e passeggeri, per guasti e ritardi, arrivano finalmente i nuovi autobus che serviranno la collina tra Torino e Moncalieri. Dal 15 di aprile entrano infatti in funzione ...