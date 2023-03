A bordo dell’Ocean Viking 3 terroristi | erano schedati dai servizi Accolti da Parigi | sono spariti

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tre clandestinicome pericolosi adella Ocean. Che a novembre finì sulle prime pagine dei giornali per lo scontro diplomatico tra Italia e Francia. Lo rileva un un rapporto parlamentare di due esponenti dell’Assemblea nazionale. Ludovic Mendes di Rénaissance (il partito del presidente Macron) e Julie Lechanteux del Rassemblement national di Marin Le Pen. Tre sospettiTre immigrati, due siriani e un pachistano,bollati con la lettera “S” (Sûreté de l’État). Quella con cui isegreti interni francesi segnano le persone potenzialmente pericolose per la sicurezza dello Stato. Come gli altri migranti i trescappati ...

