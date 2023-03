2035 - Il governo investe negli e-fuel e spera ancora nei biocarburanti (Di venerdì 31 marzo 2023) L'Italia cerca di mettersi in scia alla Germania sul tema, vinto da Berlino in sede europea, dell'utilizzo degli e-fuel anche dopo il 2035, quando nel Vecchio Continente sarà vietata la vendita di auto nuove endotermiche alimentate a benzina e gasolio. E, a sancirlo, sono le parole del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rilasciate in occasione del suo intervento al Foro di dialogo Italia-Spagna: "Voglio annunciarlo qui: noi ci impegniamo come governo nel prossimo biennio-triennio a investire 4 miliardi di euro sull'e-fuel". Una dichiarazione importante, che, evidentemente, tenta di rimettere in "carreggiata" il nostro Paese sull'argomento dopo il "no" di Bruxelles alla proposta italiana di esenzione anche per i biocarburanti, un settore molto sviluppato nella ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 31 marzo 2023) L'Italia cerca di mettersi in scia alla Germania sul tema, vinto da Berlino in sede europea, dell'utilizzo degli e-anche dopo il, quando nel Vecchio Continente sarà vietata la vendita di auto nuove endotermiche alimentate a benzina e gasolio. E, a sancirlo, sono le parole del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rilasciate in occasione del suo intervento al Foro di dialogo Italia-Spagna: "Voglio annunciarlo qui: noi ci impegniamo comenel prossimo biennio-triennio a investire 4 miliardi di euro sull'e-". Una dichiarazione importante, che, evidentemente, tenta di rimettere in "carreggiata" il nostro Paese sull'argomento dopo il "no" di Bruxelles alla proposta italiana di esenzione anche per i, un settore molto sviluppato nella ...

