1 Maggio, a Potenza la manifestazione nazionale dei sindacati (Di venerdì 31 marzo 2023) Sarà Potenza ad ospitare, quest'anno, la manifestazione nazionale per il Primo Maggio di Cgil, Cisl, Uil. L'attualità dei principi e dei valori della Costituzione, a 75 anni dalla sua promulgazione, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) Saràad ospitare, quest'anno, laper il Primodi Cgil, Cisl, Uil. L'attualità dei principi e dei valori della Costituzione, a 75 anni dalla sua promulgazione, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UilTrapani : RT @UILofficial: Sarà Potenza ad ospitare, quest’anno, la manifestazione nazionale per il Primo Maggio di Cgil, Cisl, Uil. (Dichiarazione u… - UILofficial : Sarà Potenza ad ospitare, quest’anno, la manifestazione nazionale per il Primo Maggio di Cgil, Cisl, Uil. (Dichiara… - ledicoladelsud : 1 Maggio, a Potenza la manifestazione nazionale dei sindacati - LaGazzettaWeb : A seguire, come sempre, il concertone in diretta da Piazza San Giovanni a Roma - fisco24_info : 1 Maggio, a Potenza la manifestazione nazionale dei sindacati: (Adnkronos) - L'evento di Cgil, Cisl e Uil dedicato… -