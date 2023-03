Zelensky su Meloni | Nelle sue parole la vera forza europea

(Di giovedì 30 marzo 2023) "Ho parlato oggi con Giorgia. L'ho ringraziata per i suoi principi, per la sua determinazione, per lache si avvertesuesue azioni in difesa della libertà. Abbiamo discusso sia delle relazioni bilaterali che della situazione generale nella nostra difesa contro l'aggressione russa. L'ho informata della situazione sul campo, dei nostri bisogni. Nei prossimi mesi potremo essere più attivi al fronte. E faremo di tutto per garantire che il sostegno dei nostri passi da parte del mondo sia il più efficace possibile". Così Volodymyrnel suo consueto discorso serale.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

'Oggi ( mercoledì 29 marzo, ndr ) ho parlato con Giorgia, capo del governo italiano. L'ho ringraziata per i suoi principi, per la sua determinazione, ...il presidente ucraino Volodymyr...

