Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Zecche a scuola, studenti protestano: l’istituto chiude per disinfestazione - QCanavese : CIRIE' - Zecche dei piccioni a scuola, il Fermi chiude fino a lunedi: a casa 600 studenti - glowingrbx : la mia scuola infestata dalle zecche, finiamo sulla stampa sicuro dopo la rivolta di oggi - aletdxx : CI SONO LE ZECCHE A SCUOLA MIA E C’È STATA UBA RIVOLTA QUINDI LA PRESIDE HA MANDATO I MAGGIORENBI A CASA MENTRE I M… - Ilpagliaccione1 : @DrVitaSegreto @LeonardoPanetta Via le zecche dalla scuola -

... alla meglio delle fastidiosedel potere o degli avvoltoi del dramma umano; alla peggio (per ... Quando essere cittadini consapevoli e informati era un valore studiato a. Oggi... in programma anche le attività dedicate alle classi vincitrici del concorso "Bici", il ... finanziamenti al Comune per la prevenzione allo spaccio di droga 8 Agosto 2022 FIRENZE - Caso...... Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura, animali SanitàSocietà,... tra l'altro, come centro di riferimento per le patologie trasmesse dalle, ha attratto ...

Scuola invasa dalle zecche: scoppia la rivolta degli studenti Giornale La Voce

Allarme zecche all'istituto tecnico superiore Fermi di Ciriè. La dirigente scolastica, Roberta Bruatto, ha dovuto far evacuare dalla scuola circa seicento studenti a causa del ritrovamento dentro ...CIRIE' - Allarme zecche alla scuola Fermi di Ciriè: 600 studenti a casa da ieri. Vacanze improvvise per i ragazzi dell'istituto tecnico dopo il ritrovamento di alcune zecche dei piccioni all'interno ...