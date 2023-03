Zaporizhzhia, Grossi (Aiea) si arrende: 'La centrale non può essere protetta' (Di giovedì 30 marzo 2023) Rafael Grossi, direttore generale dell'Aiea, alza bandiera bianca. La sua visita alla centrale nucleare di Zaporizhzhia non è servita per trovare un compromesso tra le forze russe e quelle ucraine, ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 marzo 2023) Rafael, direttore generale dell', alza bandiera bianca. La sua visita allanucleare dinon è servita per trovare un compromesso tra le forze russe e quelle ucraine, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Aiea, la centrale di Zaporizhzhia non può essere protetta. Grossi: 'L'attività militare sta aumentando in… - laviniamainardi : RT @globalistIT: - laviniamainardi : Ucraina, Grossi: 'La centrale di Zaporizhzhia non può essere protetta' - tiberiobagnarol : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Aiea, la centrale di Zaporizhzhia non può essere protetta. Grossi: 'L'attività militare sta aumentando in tutta… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Aiea, la centrale di Zaporizhzhia non può essere protetta. Grossi: 'L'attività militar… -