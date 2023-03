WWE | Vince McMahon sarà a Los Angeles per WM 39 | ma nessuna conferma su una sua apparizione nello show

(Di giovedì 30 marzo 2023) WrestleMania 39 è ormai alle porte. Come sappiamo, verso fine 2022,è tornato ad occupare il suo ruolo di Chairman della Compagnia, mentre non è chiaro se sia tornato a mettere bocca sul booking o, perlomeno, a dare degli input a Triple H. Quel che è certo è chenon è più apparso in tv e non sappiamo se lo farà ancora. Tra l’altro l’imminente edizione dellocase Of Immortals potrebbe essere la sua ultima da proprietario della WWE.presente Secondo quanto riportato PWInsider,a Losper il weekend di WrestleMania 39. Questo non significa che lo vedremo apparire durante lo; ad oggi non c’è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Vince McMahon sarà a Los Angeles per WM 39, ma ad ora nessuna conferma su una sua possibile apparizione nello… - SpazioWrestling : WWE: Vince McMahon vuole di nuovo il controllo del team creativo? #VinceMcMahon #WWE - zazoomblog : KAIRI: “Vince McMahon disse che le porte della WWE sono sempre aperte per me” - #KAIRI: #“Vince #McMahon #disse… - Zona_Wrestling : KAIRI: 'Vince McMahon disse che le porte della WWE sono sempre aperte per me' - misterj1995 : #wwe Mi sono dimentica Edge vs Finn Devo dire che per me va bene lo stesso chi vince tanto sarà uno spettacolo meraviglioso da vedere. -

... solitamente pieno di celebrità e artisti del calibro di Tom Morello,Vaughn e Paul Wight (conosciuto con il nome d'arte di Big Show nel mondo della). Tra l'altro non è la prima volta che l'...Tra i favoriti negli uomini spicca Cody Rhoades, per le donne c'è Becky Lynch YouTube channel... Non sempre chi entra tra gli ultimiperò, infatti sono ben 5 i vincitori che sono entrati con ...Un segmento in cui l'ex campione criticò aspramente i fan della, John Cena eMcMahon, oltre a citare apertamente New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor e Brock Lesnar, nomi fino ad allora ...

WWE: Vince McMahon vuole di nuovo il controllo del team creativo Spazio Wrestling

Cody Rhodes marked his sensational return to WWE after a seven-year absence at WrestleMania 38 after being selected by Vince McMahon to face Seth Rollins. However, it appears that the rivalry between ...A beautiful collison of Vince McMahon’s best case scenarios on the largest stage of them all. 13. Wrestlemania 35: Becky Lynch vs Charlotte Flair (c) vs Ronda Rousey (c) in a triple threat match for ...