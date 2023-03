WWE: Nuove e importanti visite mediche per Big E subito dopo WrestleMania (Di giovedì 30 marzo 2023) E’ già passato un anno da quando, nel marzo del 2022, Big E ha riportato un grave infortunio al collo che lo sta tenendo lontano dal ring: non è ancora chiaro quale sarà il suo futuro nel mondo del wrestling, ma l’ex WWE Champion sarà a Los Angeles questo weekend per WrestleMania, ma proprio la settimana seguente potrebbe essere quella decisiva per capire quale sarà il suo destino. Infatti, il wrestler è pronto a sottoporsi ai controlli annuali che analizzeranno il suo processo di guarigione. Gli aggiornamenti Parlando a Busted Open Radio, Big E ha dichiarato:“Faremo dei controlli quando torneremo a casa, dopo WrestleMania. All’inizio di aprile, durante la prima settimana, faremo delle scansioni. Pensavo che, vista la situazione attuale, sarei stato pronto tra tre mesi, ma non è così, data la natura della mia frattura, ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 30 marzo 2023) E’ già passato un anno da quando, nel marzo del 2022, Big E ha riportato un grave infortunio al collo che lo sta tenendo lontano dal ring: non è ancora chiaro quale sarà il suo futuro nel mondo del wrestling, ma l’ex WWE Champion sarà a Los Angeles questo weekend per, ma proprio la settimana seguente potrebbe essere quella decisiva per capire quale sarà il suo destino. Infatti, il wrestler è pronto a sottoporsi ai controlli annuali che analizzeranno il suo processo di guarigione. Gli aggiornamenti Parlando a Busted Open Radio, Big E ha dichiarato:“Faremo dei controlli quando torneremo a casa,. All’inizio di aprile, durante la prima settimana, faremo delle scansioni. Pensavo che, vista la situazione attuale, sarei stato pronto tra tre mesi, ma non è così, data la natura della mia frattura, ...

