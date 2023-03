WWE: Ecco l’ordine ufficiale dei match di WrestleMania, John Cena sará nel Main Event (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo diverse settimane di speculazione la WWE ha finalmente pubblicato la card ufficiale di WrestleMania sul suo Twitter ufficiale, e quindi sappiamo quali match si svolgeranno di sabato e quali di domenica, e sappiamo anche con quale ordine si svolgeranno. Sorprende molto la scelta di John Cena vs Austin Theory come Main Event della night 1, specie considerando che nelle ultime settimane si era parlato di un Main Eventi al femminile tra Charlotte e Rhea Ripley. Ecco le card: Night 1 Braun Strowman & Ricochet vs Street Profits vs Alpha Academy vs Viking riders – WrestleMania showcase match ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo diverse settimane di speculazione la WWE ha finalmente pubblicato la carddisul suo Twitter, e quindi sappiamo qualisi svolgeranno di sabato e quali di domenica, e sappiamo anche con quale ordine si svolgeranno. Sorprende molto la scelta divs Austin Theory comedella night 1, specie considerando che nelle ultime settimane si era parlato di uni al femminile tra Charlotte e Rhea Ripley.le card: Night 1 Braun Strowman & Ricochet vs Street Profits vs Alpha Academy vs Viking riders –showcase...

