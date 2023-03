WTA Indian Wells 2023, Sorana Cirstea sorprende Aryna Sabalenka e poi arriva la pioggia (Di giovedì 30 marzo 2023) La pioggia ha condizionato e rivoluzionato il programma dell’ultima giornata di gioco a Miami sia nel tabellone maschile sia in quello femminile. Nel torneo WTA dovevano essere completati gli ultimi due quarti di finale, ma il match tra la russa Ekaterina Alexandrova e la ceca Petra Kvitova è stato annullato e rinviato ad oggi. In campo sono scese Sorana Cirstea ed Aryna Sabalenka e l’esito dell’incontro è stato davvero sorprendente. A vincere e ad accedere alle semifinali è stata infatti la rumena, che si regala la vittoria più bella della sua stagione, battendo la numero due del mondo con un duplice 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Si tratta solamente della terza sconfitta del 2023 per Sabalenka, apparsa troppo nervosa e che ha avuto ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Laha condizionato e rivoluzionato il programma dell’ultima giornata di gioco a Miami sia nel tabellone maschile sia in quello femminile. Nel torneo WTA dovevano essere completati gli ultimi due quarti di finale, ma il match tra la russa Ekaterina Alexandrova e la ceca Petra Kvitova è stato annullato e rinviato ad oggi. In campo sono sceseede l’esito dell’incontro è stato davveronte. A vincere e ad accedere alle semifinali è stata infatti la rumena, che si regala la vittoria più bella della sua stagione, battendo la numero due del mondo con un duplice 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Si tratta solamente della terza sconfitta delper, apparsa troppo nervosa e che ha avuto ...

Cirstea, che sorpresa a Miami: prima semifinale WTA 1000 dopo 10 anni ... terza giocatrice fuori dalla Top 50 nei quarti a Indian Wells e Miami nello stesso anno dopo ... Mai però era riuscita a battere una numero 1 in carica o una numero 2 del ranking WTA. Sorana's MOMENT @... WTA Miami: Cirstea doma una nervosa Sabalenka Brava Sorana, capace di arrivare ai quarti anche a Indian Wells, fermata solo da Swiatek . La numero due del mondo cede riportandoci a tratti alla memoria la sua "versione" precedente, nervosa e ... Miami: Sinner mette le semifinali nel mirino ... secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 del 2023) dotato di un ... l'azzurro e lo spagnolo potrebbero quindi scontrarsi in semifinale come ad Indian Wells. A Miami il ...