Wta 1000 Miami 2023 | il montepremi e il prize money

(Di giovedì 30 marzo 2023) Ile ildel Wtadi, prestigioso evento a stelle e strisce in programma sul cemento outdoor californiano. Anche in Florida le principali giocatrici del circuito dovrebbero essere al via, salvo forfait dell’ultimissima ora. Quindi Iga Swiatek ed Aryna Sabalenka pronte a prendersi le prime due teste di serie del tabellone. Con loro, ovviamente quell’Elena Rybakina che sta stupendo tutti negli utlimi mesi. Senza dimenticare le due giocatrici di casa Jessica Pegula e Coco Gauff, sempre a caccia di un buon risultato in casa. Le azzurre si presentano in cinque: Martina Trevisan dovrà cercare di dare continuità al buon torneo giocato in California, mentre Lucia Bronzetti, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini sono chiamate ad un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... livetennisit : Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 9 (LIVE) - Tele_Nicosia : MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Jannik Sinner si qualifica per le semifinali nel 'Miami Open', secondo Atp Master… - messina_oggi : Sinner in semifinale a Miami, Ruusuvuori ko in due setMIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Jannik Sinner si qualifica… - MasterblogBo : MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si qualifica per le semifinali nel “Miami Open”, secondo Atp Master… - livetennisit : Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Giovedì 30 Marzo 2023. SI devono giocare i tre quarti di finale… -

La rumena Sorana Cirstea torna in semifinale di un, dopo 10 anni: 'Il mio livello è stato alto anche i passato, solo che mi è mancata continuità' Dieci anni dopo la sua prima semifinale in torneo di categoria 'mille', ad una settimana dal suo ...MIAMI (STATI UNITI) " Jannik Sinner si qualifica per le semifinali nel "Miami Open", secondo Atp Mastersdella stagione (combined con il terzodel 2023) dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il 21enne tennista altoatesino, testa di serie numero ...Ekaterina Alexandrova sfiderà Petra Kvitova nei quarti di finale deldi Miami , in programma dal 21 marzo al 2 aprile 2023. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà l'esperta tennista ceca, che finora non ha lasciato per strada neppure un set - ha ...

Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 8. Sorana Cirstea batte Aryna Sabalenka poi la pioggia ... LiveTennis.it

Andreescu Un po’ per la grande maturità con cui si è imposto nei turni precedenti, un po’ per il fatto che verso la semifinale avrà un giorno di riposo in più rispetto al vincente di Alcaraz/Fritz, fo ...Non arrivano proprio buone notizie per Bianca Andreescu. Dopo l’infortunio che l’ha costretta al ritiro per infortunio durante il suo match contro la russa Ekaterina Alexandrova valido per gli ottavi ...