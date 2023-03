Wrestlemania 39 in rosso

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il ppv WWE più importante dell’anno è ormai prossimo. Non farò pronostici perché quelli li troverete nella preview nei prossimi giorni, da editorialista di Raw darò invece uno sguardo alla Road toriguardo i feud che coinvolgono atleti dello show. Nella card ci sono anche match che riguardano sia atleti di Smackdown che di Raw, ho escluso dall’analisi solo quelli che coinvolgono esclusivamente wrestler appartenenti allo show del venerdì sera. Le scorse settimane sono state all’altezza dell’evento che stiamo per vivere? Scopriamolo insieme. Fatal four-way tag team match maschile e femminile. Riguardo essi c’è poco da dire, sono match improvvisati per trovare spazio agli atleti rimasti fuori da rivalità più importanti. Per questo genere di incontri non ci si può aspettare una particolare costruzione, viste le tempistiche va ...