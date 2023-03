Wonder Man | trovato l' attore che interpreterà il Sinistro Mietitore nella serie Marvel

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UniMoviesBlog : Demetrius Grosse sarà il villain di Wonder Man, la nuova serie Marvel Studios #WonderMan #DisneyPlus #Marvel - ErmannoTromboni : @Swiss_Man_1 E ma la tua amica wonder woman ieri sera urlava e spruzzava di brutto - Nerdmovieprod : Wonder Man: Actor Demetrius Grosse sarà il Sinistro Mietitore #marvel #mcu #WonderMan - marvelcinemaita : Wonder Man: Demetrius Grosse (‘The Walking Dead’) interpreterà il Sinistro Mietitore nella nuova serie Marvel! - marvelcinemaita : Wonder Man: Ben Kingsley si sta preparando a tornare nei panni di Trevor Slattery per la nuova serie Marvel -

Nuova aggiunta al cast di, la serie Marvel con protagonista Yahya Abdul - Mateen II : è stato infatti trovato l' attore che interpreterà Eric Williams, il fratello di Simon (), nonché temibile avversario ...Demetrius Grosse ha firmato per interpretare Eric Williams, alias Sinistro Mietitore, nella serie su...L'attore di Fear of the Walking Dead e Swagger avrebbe firmato per interpretare Eric Williams, il fratello del protagonista Simon Williams, nella serie Marvel, basata sull'omonimo fumetto.

Wonder Man: La serie Marvel affida un ruolo chiave a Demetrius ... ComingSoon.it

La serie Marvel dedicata a Wonder Man ha trovato l'interprete di un personaggio chiave della storia, Eric a.k.a. il Sinistro Mietitore; scopriamo insieme di chi si tratta. NOTIZIA di LAURA SILVESTRI — ...There was drama on an expressway in Lagos as an angry man in corporate wear blocked a moving bus filled with passengers and attempted to stop it with his hands.