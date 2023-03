William e Kate Middleton, che sarebbero «terrorizzati» da Harry e Meghan Markle. Ecco perché (Di giovedì 30 marzo 2023) I principi del Galles temono che qualunque rivelazione sull'incoronazione di Carlo III potrebbe essere utilizzata contro di loro, e si guardano bene dal parlarne con i Sussex. Una lezione imparata proprio dal nuovo re, sempre prudente quando si tratta di questioni personali, memore del terremoto mediatico che lo investì dopo il divorzio da Lady Diana Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 marzo 2023) I principi del Galles temono che qualunque rivelazione sull'incoronazione di Carlo III potrebbe essere utilizzata contro di loro, e si guardano bene dal parlarne con i Sussex. Una lezione imparata proprio dal nuovo re, sempre prudente quando si tratta di questioni personali, memore del terremoto mediatico che lo investì dopo il divorzio da Lady Diana

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NGKaisu : RT @FilippoCarmigna: Il principe William e Kate Middleton come trascorreranno la Pasqua? Ecco l'ipotesi più probabile. Scopri di più su htt… - FilippoCarmigna : Il principe William e Kate Middleton come trascorreranno la Pasqua? Ecco l'ipotesi più probabile. Scopri di più su… - VanityFairIt : Pare che nel 2019, quando Kate era incinta di Louis, William si avvicinò molto a Rose - infoitcultura : Kate Middleton, la presunta amante di William favorita anche da Re Carlo - infoitcultura : Kate Middleton furiosa, la marchesa Rose Hanbury (presunta ex amante di William) entra ufficialmente a Corte per vo… -