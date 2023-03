Wikipedia: in arrivo il logo formato audio, il suono di tutta la conoscenza (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it Sebbene accostare Wikipedia ad un audio possa sembrare un binomio azzardato, il parallelismo tra loghi famosi e determinati suoni può alle volte risultare azzeccato e avvincente, in quanto si può creare un legame indissolubile con un suono che appena ascoltato richiama subito alla mente una determinata azienda o società, consolidandone il blasone, gli esempi sono molteplici, dal tu-dum di Netflix fino alle note che accompagnano la intro di “20th Century Fox“. Dunque la combo logo+audio è decisamente conosciuta e ben strutturata nelle aziende più famose, ecco dunque perché anche Wikipedia avrebbe pensato di unirsi al club con un proprio suono dedicato, con tale presupposto il suono è stato anche intitolato “Il suono di ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it Sebbene accostaread unpossa sembrare un binomio azzardato, il parallelismo tra loghi famosi e determinati suoni può alle volte risultare azzeccato e avvincente, in quanto si può creare un legame indissolubile con unche appena ascoltato richiama subito alla mente una determinata azienda o società, consolidandone il blasone, gli esempi sono molteplici, dal tu-dum di Netflix fino alle note che accompagnano la intro di “20th Century Fox“. Dunque la comboè decisamente conosciuta e ben strutturata nelle aziende più famose, ecco dunque perché ancheavrebbe pensato di unirsi al club con un propriodedicato, con tale presupposto ilè stato anche intitolato “Ildi ...

