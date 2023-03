Wikipedia | dopo “Tudum” di Netflix anche l’enciclopedia crea un suo jingle

(Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it Da un po’ di tempo, non si sentivano buone notizie riguardo a: nei mesi passati, vi abbiamo parlato delle tensioni tralibera e il Cremlino, culminate nel blocco della piattaforma in Russia. Tuttavia, oggi arriva un’informazione molto più leggera: Wiki ha scelto un, ed è… accattivante!: “Il Suono di Tutta la Conoscenza Umana” Sì, attraverso un post sul suo blog,ha rivelato unsimile al famoso ta-dum di, una sorta di “logo sonoro” che potrete sentire presto durante alcune azioni sul sito web e sull’app del. Il suono, che potete ascoltare nel post del blog, evoca l’immagine di pagine di un libro che scorrono e di click su una tastiera di computer. Il ...

Sebbene accostare Wikipedia ad un audio possa sembrare un binomio azzardato, il parallelismo tra loghi famosi e determinati suoni può alle volte risultare azzeccato e avvincente, in quanto si può crea ...È stato selezionato tra oltre 3.000 proposte, presentate in occasione di un contest aperto a tutti gli utenti dell'enciclopedia online.