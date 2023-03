Whatsapp, tra le grandi novità ci sono anche le audio chat sui gruppi (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it A pochi giorni dalle indiscrezioni riguardanti la possibilità che Whatsapp stia lavorando sui messaggi vocali temporanei, dalla versione beta dell’app di Meta emerge che gli sviluppatori stanno implementando una nuova funzione per le chat di gruppo chiamata audio chat. Whatsapp: le nuove funzioni dell’app La nuova funzione audio chat consentirà di avviare chat audio tramite la pressione di una nuova icona a forma di onda nella parte superiore delle chat di gruppo. Attualmente, nemmeno nella versione beta la funzionalità è attiva, e non si sa ancora come funzionerà esattamente e quali saranno le differenze rispetto alle registrazioni audio tradizionali. Tuttavia, è noto che una volta ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it A pochi giorni dalle indiscrezioni riguardanti la possibilità chestia lavorando sui messaggi vocali temporanei, dalla versione beta dell’app di Meta emerge che gli sviluppatori stanno implementando una nuova funzione per ledi gruppo chiamata: le nuove funzioni dell’app La nuova funzioneconsentirà di avviaretramite la pressione di una nuova icona a forma di onda nella parte superiore delledi gruppo. Attualmente, nemmeno nella versione beta la funzionalità è attiva, e non si sa ancora come funzionerà esattamente e quali saranno le differenze rispetto alle registrazionitradizionali. Tuttavia, è noto che una volta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : I pm di Torino hanno trovato un gruppo WhatsApp tra i dirigenti della #Juventus e nei dialoghi l'annuncio che… - tecnoandroidit : Whatsapp, tra le grandi novità ci sono anche le audio chat sui gruppi - - frenzyyy___ : RT @martinarendaa: ormai twitter è diventato un whatsapp pubblico tra persone di cui non ci frega beatamente una minchia - InfoRivetti : @s1av0 Ciao bella coppia. Vorrei conoscervi senza alcun impegno reciproco, ma solo per capire l’eventuale alchimia… - InfoRivetti : @CuckItalian Ciao bella coppia. Vorrei conoscervi senza alcun impegno reciproco, ma solo per capire l’eventuale alc… -